الجمالي: الانتخابات هي الحل الوحيد للخروج من المأزق في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا، صلاح الدين الجمالي، أنَّ الانتخابات هي بوابة الخروج من الوضع المتأزم الذي تعيشه ليبيا منذ 8 سنوات.

وأضاف الجمالي، أنَّ أبرز التحديات التي تواجهها الحالة الليبية، هي صراع نفوذ الأطراف السياسية الحاكمة في البلاد، فكل طرف سياسي متشبث بموقفه وموقعه.

وأوضح الجمالي، أنَّ هذه التجاذبات والانقسامات السياسية تحولت إلى عقدة التفاوض، مؤكداً أنه إذا لم تستجب أطراف الصراع لنداء الوطن، وظلت متمسكة بمواقفها الرفضة وترحيل المواعيد المحددة للانتخابات، أو عدم الالتزام بها، ستدفع الأزمة الليبية إلى طريق مسدود.

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