تعليق حفتر بشأن إعادة اعمار بنغازي

ايوان ليبيا – وكالات :

استقبل قائد الجيش خليفة حفتر بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بو جواري والوفد المرافق له.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي أن الزيارة تهدف لمباركة الانتصارات المؤزرة التي حققها الجيش لدحر الإرهاب في منطقة الجنوب الليبي واستتباب الأمن بالإضافة إلى مناقشة المستجدات المتعلقة بإعمار مدينة بنغازي.

وقام بو جواري بإطلاع حفتر على آخر مستجدات الأوضاع الخدمية لمدينة بنغازي وذلك من خلال عرض بعض الإجراءات الأولية المتخذة واللازمة لإعداد رؤية إعادة إعمار بنغازي.

من جانبه شدد حفتر على ضرورة المباشرة وبشكل عاجل بإنهاء أي إجراءات تعيق الإعمار وتذليل الصعاب لافتاً إلى أن مدينة بنغازي هي المدنية التي دفعت التكلفة الباهضة من دماء شبابها وتستحق أن يعيش أهلها في رخاء وعزة وكرامة.

وتألف الوفد المرافق لرئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي من عضو المجلس التسييري ووكيل ديوان البلدية ومدير مكتب المشروعات ومدير إدارة تقنية المعلومات بالبلدية ومدير هيئة الاستثمار وشؤون الخصخصة للمنطقة الشرقية.

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