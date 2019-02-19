مصر: مقتل 16 إرهابياً خلال مداهمة وكرين في العريش

قتل 16 إرهابياً في مواجهات مع الشرطة المصرية، خلال مداهمة وكرين في العريش شمالي سيناء.

وفي التفاصيل التي أوردها مصدر أمني، قتل 10 إرهابيين، خلال مداهمة البؤرة الأولى في حي العبيدات، التابع لدائرة قسم شرطة ثالث العريش.

هذا ونتج عن مداهمة البؤرة الثانية التي تقع في بمنطقة أبو عيطة، في دائرة قسم شرطة ثالث العريش، مصرع 6 إرهابيين، حيث عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة النارية والذخائر والعبوات والأحزمة الناسفة.

ووفق المعلومات الأولية، أن الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم، خططوا لتنفيذ سلسلة من العمليات ضد المنشآت الهامة والحيوية، وشخصيات هامة بنطاق مدينة العريش.

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