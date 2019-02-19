العثور على جثث 6 مدنيين من أصل 12 اختطفوا في صحراء النخيب العراقية

ذكرت مصادر في قوات حرس الحدود العراقية، اليوم الثلاثاء، أنه تم العثور على 6 جثث لمدنيين من أصل 12 كانوا قد اختطفوا من قبل مسلحين في صحراء النخيب بين محافظتي الأنبار وكربلاء الليلة الماضية.

وأوضحت المصادر، أن "الجثث تم العثور عليها في منطقة أم جذعان في صحراء النخيب وسيتم نقل الجثث إلى الطب العدلي".

وكانت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة قد أعلنت فجر أمس، اختطاف 12مدنيا يجمعون الكمأ في صحراء النخيف بين محافظتي الأنبار وكربلاء.

وتشهد المناطق الصحراوية غربي العراق عملية جمع الكمأ بعد انتشارها بشكل كبيرة وطرحها للأسواق؛ حيث تواجه إقبالا كبيرا من الأهالي.

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