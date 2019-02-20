وفد من النواب يصل الى سبها

ايوان ليبيا – وكالات :

كشف النائب الصالحين عبدالنبي عن وصوله رفقة عدد من أعضاء مجلس النواب أمس الثلاثاء إلى سبها فى زيارة من أجل دعم ومساندة القوات المسلحة .

وقال عبدالنبي : ” توجهنت اليوم إلى الجنوب مع مجموعة من السادة النواب حيث كان في استقبالنت في مطار تمنهنت اللواء عبد السلام الحاسي آمر غرفة عمليات الجنوب ” .

كما شارك فى إستقبال النواب كل من اللواء محمد المنفور آمر غرفة عمليات سلاح الجو واللواء المبروك الغزوي آمر منطقة سبها العسكرية إضافة لعميد بلدية سبها حامد الخيالي .

وأكد عبدالنبي بأن النواب إطلعوا على آخر تطورات المشهد في الجنوب واعلنوا دعمهم مساندتهم ومؤازرتهم للقوات المسلحة من اجل بسط الأمن واسترجاع هيبة وسيادة الدولة .

وقد ضم الوفد إضافة لعبدالنبي كل كم احمد شيهوب ، إبراهيم الزغيد ، جبريل اوحيدة ، خليفة الدغاري ، سعيد اسباقة ، سلطنة المسماري .

كما ضم كذلك سعد البدري وسعيد امغيب وعائشة الطبلقي وعلي السعيدي إضافة للنائب رمضان شمبش وهو رئيس اللجنة التشريعية فى مجلس النواب .

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