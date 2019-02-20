فينالدوم: لست قلقا.. قادرون على هز شباك بايرن والتأهل من هناك

وحل بايرن ضيفا على ليفربول في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ونجح في الخروج بنتيجة التعادل السلبي.

وقال فينالدوم في تصريحات أبرزها موقع ناديه: “لعبنا بشكل جيد. خلقنا فرصاً ولكن لسوء الحظ لم نستغلها. الأمر الجيد هو أننا لم نتلق أي أهداف. علينا أن نتعامل مع الأمر. الطريقة التي نلعب بها ستتيح لنا خلق الفرص في مواجهة الإياب، لهذا أنا سعيد لخروجنا بشباك نظيفة”.

وأضاف “لست قلقاً بشأن تسجيل الأهداف. لقد أثبتنا أننا قادرين على فعل هذا من قبل. علينا فقط أن نفعل هذا مجدداً في ألمانيا. أتمنى أن يحالفنا الحظ قليلاً ونسجل في الذهاب ونفوز”.

وأشاد فينالدوم بدور الثنائي جويل ماتيب وفابينيو في الخروج بشباك نظيفة، عقب اللعب كقلب دفاع بدلا من فيرجيل فان دايك وديان لوفرين.

وأوضح الهولندي الدولي: “قدم الثنائي مباراة جيدة بالفعل. فابينيو وماتيب نجحا في إيقاف روبرت ليفاندوفسكي، أحد أفضل المهاجمين في العالم”.

وأتم “كنا نعرف قبل المباراة أن الأمر سيكون صعباً، لكنهما قاما بعمل رائع. في المباراة المقبلة سيعود لنا فان دايك، أتمنى أن يكون هذا الأمر جيداً أيضاً”.

ويستضيف بايرن لقاء الإياب يوم 13 مارس المقبل.

ويحتاج لليفربول للتعادل بأي نتيجة إيجابية للتأهل إلى ربع النهائي، أما بايرن فالفوز بهدف دون رد يكفيه لحجز بطاقة التأهل.

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