تشكيل #ليلة_الأبطال – ثلاثي دفاعي من سيتي أمام شالكه

وشهد تشكيل السماوي اعتماد بيب على ثلاثي في الدفاع مقابل رباعي في وسط الملعب، أما شالكه فاعتمد على خطة 3-4-2-1.

وجاء تشكيل شالكه كالآتي.

حراسة المرمى: رالف فايهرمان.

الدفاع: ماتيا ناستاسيتش، ساليف ساني، جيفري بروما.

الوسط: دانييل كاليوري، سوات سيردار، ويستون مكيني، باستيان اكزيبكا.

الهجوم: نبيل بنطالب، مارك أوث، حمزة منديل.

وجاء تشكيل السماوي كالآتي.

حراسة المرمى: إيديرسون.

الدفاع: كايل ووكر، نيكولاس أوتاميندي، إيمريك لابورتي.

الوسط: فيرناندينيو، دافيد سيلفا، كيفن دي بروين، إلكاي جوندوجان.

الهجوم: رحيم سترلينج، سيرخيو أجويرو، بيرناندو سيلفا.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 12 من شهر مارس المقبل على ملعب الاتحاد.

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