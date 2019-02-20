تشكيل #ليلة_الأبطال – ثلاثي دفاعي من سيتي أمام شالكه

وشهد تشكيل السماوي اعتماد بيب على ثلاثي في الدفاع مقابل رباعي في وسط الملعب، أما شالكه فاعتمد على خطة 3-4-2-1.
وجاء تشكيل شالكه كالآتي.
حراسة المرمى: رالف فايهرمان.
الدفاع: ماتيا ناستاسيتش، ساليف ساني، جيفري بروما.
الوسط: دانييل كاليوري، سوات سيردار، ويستون مكيني، باستيان اكزيبكا.
الهجوم: نبيل بنطالب، مارك أوث، حمزة منديل.
وجاء تشكيل السماوي كالآتي.
حراسة المرمى: إيديرسون.
الدفاع: كايل ووكر، نيكولاس أوتاميندي، إيمريك لابورتي.
الوسط: فيرناندينيو، دافيد سيلفا، كيفن دي بروين، إلكاي جوندوجان.
الهجوم: رحيم سترلينج، سيرخيو أجويرو، بيرناندو سيلفا.
وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 12 من شهر مارس المقبل على ملعب الاتحاد.
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