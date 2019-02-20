تشكيل #ليلة_الأبطال – عودة كوستا رفقة جريزمان مع أتليتكو.. ورونالدو يقود يوفنتوس

وشهد تشكيل الروخيبلانكوس عودة دييجو كوستا للمشاركة أساسيا بعد غياب للإصابة فيما جلس ألبارو موراتا على مقاعد البدلاء.

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

الدفاع: خوانفران، خوسيه خيمنيز، دييجو جودين، فيليبي لويس.

الوسط: ساؤول نيجويز، رودري، كوكي، توماس ليمار.

الهجوم: أنطوان جريزمان، دييجو كوستا.

وقاد كريستيانو رونالدو هجوم السيدة العجوز رفقة باولو ديبالا وماندزوكيتش، جاء تشكيل البيانكونيري كالآتي.

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

الدفاع: ماتيا دي تشيليو، ليوناردو بونوتشي، جورجيو كيلليني، أليكس ساندرو.

الوسط: رودريجو بينتانكور، ميراليم بيانيتش، بلايز ماتويدي.

الهجوم: باولو ديبالا، ماريو ماندزوكيتش، كريستيانو رونالدو.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 12 من شهر مارس المقبل على ملعب أليانز ستاديوم.

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