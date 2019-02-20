تشكيل #ليلة_الأبطال – عودة كوستا رفقة جريزمان مع أتليتكو.. ورونالدو يقود يوفنتوس

وشهد تشكيل الروخيبلانكوس عودة دييجو كوستا للمشاركة أساسيا بعد غياب للإصابة فيما جلس ألبارو موراتا على مقاعد البدلاء.
حراسة المرمى: يان أوبلاك.
الدفاع: خوانفران، خوسيه خيمنيز، دييجو جودين، فيليبي لويس.
الوسط: ساؤول نيجويز، رودري، كوكي، توماس ليمار.
الهجوم: أنطوان جريزمان، دييجو كوستا.
وقاد كريستيانو رونالدو هجوم السيدة العجوز رفقة باولو ديبالا وماندزوكيتش، جاء تشكيل البيانكونيري كالآتي.
حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.
الدفاع: ماتيا دي تشيليو، ليوناردو بونوتشي، جورجيو كيلليني، أليكس ساندرو.
الوسط: رودريجو بينتانكور، ميراليم بيانيتش، بلايز ماتويدي.
الهجوم: باولو ديبالا، ماريو ماندزوكيتش، كريستيانو رونالدو.
وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 12 من شهر مارس المقبل على ملعب أليانز ستاديوم.
:
أضف تعليقـك