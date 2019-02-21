خيمينز: يجب أن نسجل في تورينو لنحسم التأهل

وفاز أتليتكو مدريد الإسباني على يوفنتوس الإيطالي بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال.

وقال خيمينيز عقب المباراة: “كنا نراهن على حماس اللاعبين أكثر من العقل وحاولنا ألا نفقد التركيز وهو أمر هام للغاية أمام فريق قوي في الدفاع والهجوم مثل يوفنتوس”.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة بي إن سبورتس “التفاصيل الصغيرة هي التي تحسم مثل هذه المباريات”.

وأكمل “في الطبيعي تسجيل الأهداف مهمة المهاجمين ولكن أمام يوفنتوس الدفاع هو الذي سجل الأهداف”.

وأتم تصريحاته “بشكل شخصي أنا سعيد بهدفي في يوفنتوس ويجب ألا نستسلم في مباراة العودة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا