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خيمينز: يجب أن نسجل في تورينو لنحسم التأهل

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

وفاز أتليتكو مدريد الإسباني على يوفنتوس الإيطالي بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال.

وقال خيمينيز عقب المباراة: “كنا نراهن على حماس اللاعبين أكثر من العقل وحاولنا ألا نفقد التركيز وهو أمر هام للغاية أمام فريق قوي في الدفاع والهجوم مثل يوفنتوس”.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة بي إن سبورتس “التفاصيل الصغيرة هي التي تحسم مثل هذه المباريات”.

وأكمل “في الطبيعي تسجيل الأهداف مهمة المهاجمين ولكن أمام يوفنتوس الدفاع هو الذي سجل الأهداف”.

وأتم تصريحاته “بشكل شخصي أنا سعيد بهدفي في يوفنتوس ويجب ألا نستسلم في مباراة العودة”.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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