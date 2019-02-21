كيلليني: عرفنا نقطة قوة أتليتكو ولم نكن في قمة تركيزنا.. علينا القتال في العودة

وهُزم يوفنتوس أمام أتليتكو مدريد يوم الأربعاء في ملعب واندا ميتروبوليتانو بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتحدث كيلليني عقب المباراة لشبكة “سكاي سبورتس” الإنجليزية قائلا: “كنا نعلم خطورتهم في الكرات الثابتة ولكن كان ينبغي علينا أن نكون أكثر تركيزا”.

وواصل “الآن علينا الضغط على زر إعادة البدء من الصفر والقتال في الإياب في ملعبنا”.

وشدد “بالتأكيد لسنا سعداء بما حدث إنها نتيجة كبيرة للقتال أمامها ولكننا سنفعل كل شيء في تورينو”.

وأتم كيلليني “بدأنا بشكل إيجابي ولم نستمر والآن لدينا ثلاثة أسابيع للتحضير بشكل جيد”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا