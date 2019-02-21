مصرع 56 شخصا في حريق ببنجلاديش

قال مسئول في فرقة الإطفاء، اليوم الخميس، إن حريقا هائلا اندلع في منطقة قديمة في داكا عاصمة بنجلادش أودى بحياة 56 شخصا وأن عدد القتلى يمكن أن يرتفع.

وقال ذو الفقار رحمن، مدير إدارة الإطفاء والدفاع المدني، لـ"رويترز": "حتى الآن تم انتشال 56 جثة. من الممكن أن يرتفع العدد، لأن البحث لا يزال جاريا".

وفي وقت سابق قالت السلطات في بنجلادش، إن الحريق الذي شب في منطقة تشوك بازار في داكا يوم الأربعاء أودى بحياة عشرة أشخاص.

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