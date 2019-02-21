استراتيجية جديدة للبنك الدولي لدعم ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أصدر البنك الدولي، بيانا أكد فيه على دعم ليبيا ووضع استراتيجية عمل تبلغ مدة تنفيذها 3 سنوات لضمان التوصل للاستقرار وذلك بتقديم الاستشارات عن طريق الخبرات التابعة للبنك.

وتنقسم الخطة إلى محورين الأول يهدف إلى تحسين الخدمات من بينها قطاع الكهرباء والرعاية الصحية، فيما يكمن الهدف الآخر في السعي لتحقيق نمو على المستوى الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص.

وجاء في نص البيان تأكيد المدير الإقليمي للبنك الدولي في المغرب العربي ومالطا ماري نيللي أن ليبيا لديها إمكانيات كبيرة بالرغم من التحديات التي تواجهها، وحمل البيان تصريحات مايكل شيفر ممثل البنك الدولي في ليبيا الذي قال إن مؤسسة التمويل الدولية ستقدم دعما استشاريا لتطوير القطاع الخاص وتحسين الشراكة.

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