تقرير: سيف الإسلام الأقدر على توحيد الليبيين

تحت عنوان “نجل القذافي ، سيف الإسلام ، إلى المنافسة على رئاسة ليبيا” نشرت صحيفة “ليدرشيب” النيجيرية مقالا عن فرص الدكتور سيف الإسلام نجل الزعيم الراحل معمر القذافي في الوصول إلى مقعد الرئاسة في الانتخابات المقرر إجرائها العام الجاري.

يقول كاتب المقال “چيري إيمانسون”: ” بعد 8 سنوات على رحيل الزعيم الليبي معمر القذافي من المقرر أن يتنافس نجله، سيف الإسلام كمرشح في الانتخابات الرئاسية هذا العام، وفقا لتقارير إعلامية محلية”.

ويكمل: ‘أعلن عن ترشيحه من قبل مسؤولين في الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا، خلال مؤتمر صحفي في تونس، و قال محامي سيف الإسلام “خالد الغويل”، في تصريح لصحيفة عربية ، “إن ليبيا بحاجة إلى تجاوز الانقسامات الأخيرة، إن الحالة الإنسانية تتدهور والمستقبل غير واضح، لذلك يعتقد العديد من الليبيين أن الطريقة الوحيدة لإنقاذ البلاد هي توحد الليبيين تحت قيادة سيف الإسلام”

ويسرد كاتب المقال تطورات الأحداث التي مر بها الدكتور سيف الإسلام فيقول: “في عام 2015 حكم عليه بالإعدام غيابيا من قبل محكمة صورية في طرابلس، ولقد أُطلق سراحه في يونيو من العام الماضي ، بعد حصوله على قرار بالعفو العام من قبل مجلس النواب.

وتابع: “المكان الذي يتواجد فيه غير معروف، لكن مقربين منه قالوا إنه سيخاطب الأمة عما قريب للإعلان عن خططه”

ويستطرد كاتب المقال: “كان نجل القذافي الثاني (سيف الإسلام) ، البالغ من العمر الآن 45 عاماً ، يُنظر إليه منذ فترة طويلة كوجه إصلاحي دارس للاقتصاد في لندن، وكان معروفًا بعمله الخيري من خلال جمعية القذافي الخيرية.

وأكمل: “بأن الدكتور سيف الإسلام يحظى بشعبية كبيرة تزداد باضطراد بسبب الاضطرابات السياسية في البلد، وتأمل الأمم المتحدة في أن تؤدي الانتخابات هذا العام إلى تعزيز الاستقرار، لكن هناك خشية من أن يؤدي صراع الميليشيات وتنافس الحكومات لمزيد من إراقة الدماء”.

ليبيا 24

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا