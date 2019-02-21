الغاء 3 رحلات فى مطار معيتيقة لهذا السبب

ايوان ليبيا – وكالات :

أكدت إدارة مطار معيتيقة الدولي أنها اضطرت إلى تأجيل موعد إقلاع طائرة الخطوط الجوية الأفريقية من مطار اسطنبول في رحلتها باتجاه طرابلس بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأشارت الإدارة في منشور على صفحتها بموقع “فيسبوك”، مساء أمس الأربعاء، إلى أن الضباب الكثيف حال دون تسيير الرحلة.

وأوضحت أن الموعد الجديد للرحلة تقرّر اليوم الخميس في تمام الساعة الـ9، بحسب البيانات الواردة من غرفة عمليات شركة الخطوط الجوية الأفريقية.

كما أعلن المطار إلغاء رحلتين الأولى لشركة الأجنحة الليبية والأخرى تتبع شركة طيران البُراق بسبب سوء الطقس، بعد أن كان من المُقرر أن تنطلقا نحو مطار اسطنبول يوم أمس الأربعاء.

وتشهد أغلب مناطق ليبيا منخفضاً جوياً مصحوباً بأمطار غزيرة ورياح نشطة، كما من المُتوقع أن تشهد المناطق الجبلية المُرتفعة تساقطاً خفيفاً لحبات البرد والثلوج.

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