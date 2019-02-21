فينالدوم: يونايتد تخلص من مشاكله وهذا سيصعب مهمتنا

وفاز الريدز 3-1 على يونايتد في ديسمبر الماضي، على أن يتوجه لأولد ترافورد لمواجهته يوم الأحد المقبل.

وقال فينالدوم في تصريحات أبرزها موقع ناديه “أعتقد أن يونايتد تغير كثيراً عن المواجهة السابقة. منذ أن جاء المدرب الجديد، والأمور تغيرت. لقد خاضوا مباريات جيدة وفازوا بالكثير منها، وتم بناء الثقة مجدداً داخل الفريق”.

وأضاف الدولي الهولندي “المباراة ستكون على ملعبهم، ما يمنحهم الكثير من الثقة والدعم في ظل التخلص من المشاكل التي كانت لديهم من قبل”.

وأتم “ستكون مباراة صعبة، ولكن أتطلع لها . ستكون مباراة من الرائع مشاهدتها”.

يونايتد فاز في 8 لقاءات ولم يخسر في آخر 9 مباريات خاضها بالبطولة.

ولم يسقط يونايتد في الدوري منذ خسارته أمام ليفربول في ملعب أنفيلد في 16 ديسمبر الماضي.

رغبة ليفربول في استعادة مجد غائب منذ موسم 1989-1990 تصطدم بيونايتد المنطلق بسرعة الصاروخ مع مدربه الشاب أولي جونار سولشاير.

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