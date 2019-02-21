السراج يلغي قرارات مجلس إدارة “الليبية للاستثمار”

بعث رئيس مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار “فائز السراج” رسالة للرد على مقترح أعضاء مجلس إدارة المؤسسة بشأن ألغاء عدة قرارات سابقة، خلال اجتماعهم الذي انعقد أمس الأربعاء بمقر المؤسسة.

حيثُ تضمنت أحد بنود الاجتماع مقترحاً بتسمية رئيس مجلس إدارة للمؤسسة ومديراً عاماً.

وقال رئيس مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار، خلال رسالته اليوم الخميس، “إن هذا الآجتماع مُخالف للقانون رقم 13 لسنة 2010 الذي ينظم عمل المؤسسة ، وإن من يحدد عقد اجتماع هو رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار ا “علي محمود” دون غيره، وهو مالم يتم مراعاته في هذا الاجتماع المشار إليه ”

وكان مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار قد أصدر، أمس الأربعاء، القرار رقم 12 لسنة 2019م بشأن سحب بعض قرارات مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار لسنة 2019م.

القرار الذي صدر خلال جلسة بدون حضور رئيس المجلس علي محمود حسن الموقوف على ذمة تحقيقات، نص على سحب القرارات ذات الأرقام “1،2،7،8،9،10،11″ لسنة 2019م الصادرة بتاريخ 17 أي النار/ يناير لسنة 2019م.

و ضمن القرار المسحوبة القرار الذي يقضي بتكليف زوج ابنة شكري غانم، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط سابقاً، إسماعيل بو ظهير بإدارة محفظة بالادين التابعة للمؤسسة الليبية للإستثمار بقيمة تقارب 700 مليون دولار.

يشار إلى أن محفظة بالادين كان عليها نزاع مع أبو ظهير في المحاكم البريطانية، لكن رئيس مجلس إدارة المؤسسة علي محمود قام بتسوية ودية وسلم المحفظة من جديد لإسماعيل أبو ظهير، وهو أحد أسباب توقيفه رهن التحقيق حتى الآن.

ليبيا 24

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