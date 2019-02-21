بالتمر : رقم وطني للدكتور سيف الإسلام القذافي

أكد رئيس مصلحة الأحوال المدنية الليبية محمد بالتمر، منح أرقام وطنية لأسرة الزعيم الراحل، معمر القذافي، وفي مقدمتهم زوجته صفية فركاش، وأبناؤه ومنهم الدكتور سيف الإسلام.

ونفى بالتمر، في تصريحات صحفية، تعرض مصلحة الأحوال المدنية لأي ضغوطات أو تهديدات أمنية، مرجعا ذلك إلى ابتعادها عن التجاذبات السياسية ومحايدتها طول هذه الفترة شديدة الصعوبة التي تمر بها ليبيا، بحسب قوله.

ويرى مراقبون أن منح رقم وطني للدكتور سيف الإسلام يذلل إحدى أبرز العقبات التي تواجه للترشح في الانتخابات، خاصة مع إعلان مقربين منه رغبته في خوض الانتخابات المقبلة.

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