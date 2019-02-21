هجمات لبوكو حرام في تشاد تسفر عن مقتل 5 أشخاص وخطف 9 آخرين

أعلن مصدر رسمي تشادي لوكالة فرانس برس الخميس، أن عناصر من جماعة بوكو حرام النيجيرية، قتلوا خمسة أشخاص وخطفوا تسعة آخرين، بينهم ست نساء، خلال هجومين على قرى منطقة بحيرة تشاد.

وقال ديمويا سوابيبي، الأمين العام لمنطقة بحيرة تشاد، إن هذه الهجمات وقعت ليل الثلاثاء الأربعاء.

وفي قرية بوبورا، الأولى التي تعرضت للهجوم "قتل خمسة أشخاص وأصيب خمسة آخرون"، فيما حصلت عمليات الخطف خلال هجوم آخر على قرية نغاسيا، كما قال سوابيبي.

وأوضح أن العسكريين كانوا يبحثون منذ الأربعاء عن المهاجمين والمخطوفين.

من جهة أخرى أوضح الأمين العام أن أكثر من 200 رأس ماشية سرقت في الليلة التالية (الأربعاء إلى الخميس)، وخطف عناصر مفترضون من بوكو حرام سبعة من رعاة البقر في القطاع نفسه. وتمكن أحد الرعاة من الفرار، حسب المصدر نفسه. واعتقل خمسة عناصر مفترضين في بوكو حرام الإثنين في نجامينا، ولا علاقة لهم بمختلف هذه الهجمات، كما قال مصدر أمني. وتنشط بوكو حرام أساسا في نيجيريا، بلدها، لكنها تقوم بعمليات دامية في تشاد والنيجر والكاميرون المجاورة. ومنذ ظهورها قبل تسع سنوات، تسببت بوكو حرام بمقتل 20 ألف شخص على الأقل، معظمهم في نيجيريا. وأنشئت قوة مشتركة تضم عسكريين من نيجيريا والكاميرون وتشاد والنيجر، للتصدي لهذه المجموعة الجهادية المسلحة.

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