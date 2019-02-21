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مباشر الدوري الأوروبي – أرسنال (3) باتي (0).. سوكراااتيس والثالث

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

وبعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمة المدفعجية بهف نظيف فإن الفريق اللندني يأمل التعويض وتخطي باتي للتأهل إلى دور الـ16.

FilGoal.com يقدم تغطية حية للمواجهة فتابعونا.

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ق60: سوكراتيس يسجل الثالث من رأسية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق39: رأسية من موستافي إثرضربة ركنية وفي الشباك الهدف الثاني

ق30: رأسية من أوباميانج وتمر فوق العارضة إثر عرضية من الجبهة اليسرى.

ق20: صاروخية من جاكا و الحارس يتصدى.

ق6: تسديدة رائعة من إيوبي ولكن تمر إلى جوار القائم.

ق4: هدف أول ذاتي للمدفعجية لمدافع باتي زاخار فولكوف بالخطأ في مرماه إثر عرضية من أوباميانج.

انطلاق اللقاء

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عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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