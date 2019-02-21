مباشر الدوري الأوروبي – أرسنال (3) باتي (0).. سوكراااتيس والثالث

وبعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمة المدفعجية بهف نظيف فإن الفريق اللندني يأمل التعويض وتخطي باتي للتأهل إلى دور الـ16.
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ق60: سوكراتيس يسجل الثالث من رأسية.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق39: رأسية من موستافي إثرضربة ركنية وفي الشباك الهدف الثاني
ق30: رأسية من أوباميانج وتمر فوق العارضة إثر عرضية من الجبهة اليسرى.
ق20: صاروخية من جاكا و الحارس يتصدى.
ق6: تسديدة رائعة من إيوبي ولكن تمر إلى جوار القائم.
ق4: هدف أول ذاتي للمدفعجية لمدافع باتي زاخار فولكوف بالخطأ في مرماه إثر عرضية من أوباميانج.
انطلاق اللقاء
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