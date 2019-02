وشهد التشكيل عودة الفرنسي نجولو كانتي لمحور الوسط الدفاعي، فيما جلس الثلاثي إدين هازارد وجورجينيو وجونزالو إيجوايين.

وجاء تشكيل البلوز كالآتي.

حراسة المرمى: كاباييرو.

الدفاع: أزبيليكويتا، روديجر، كريستينسن، إيمرسون.

الوسط: كانتي، كوفاسيتش، باركلي.

الهجوم: ويليان، جيرو، هودسون أودوي.

This is the team that Maurizio Sarri has chosen for this evening’s game! 👊#CHEMAL pic.twitter.com/czaUZSLeLQ

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الفريق اللندني بهدفين مقابل هدف.

