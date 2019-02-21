بومبيو: الولايات تمضي قدما في توصيل مساعدات إلى فنزويلا رغم معارضة مادورو

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن بلاده لن تتراجع عن خطة توصيل المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا خلال الأسبوع الجاري، رغم معارضة الرئيس نيكولاس مادورو.

وأصبحت المساعدات جزءا لا يتجزأ من الاستراتيجية السياسية للولايات المتحدة وشخصيات المعارضة الفنزويلية التي تدعمها واشنطن.

وأعلن بومبيو أن المصالح الأمنية الأمريكية أصبحت على المحك في فنزويلا، الواقعة في أمريكا اللاتينية.

وقال بومبيو في تصريحات لقناة تلفزيون (إن.بي.سي نيوز): "سنحاول في نهاية الأسبوع الجاري توصيل نحو مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية التي يقدمها الشعب الأمريكي ودافعو الضرائب بسخاء. ونأمل أن نتمكن من نقلها عبر الحدود".

ووصف بومبيو الوضع في فنزويلا بأنه "كارثة من صنع الإنسان في فنزويلا".

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا