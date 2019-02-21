استئناف المفاوضات التجارية الأمريكية-الصينية في واشنطن

استأنف كبار المسئولين الأمريكيين والصينيين الخميس بواشنطن جولة اللحظة الاخيرة في مفاوضاتهما التجارية، وذلك سعيا الى التوصل الى اتفاق بعد أشهر من التوتر والتهديدات.

والتقى ممثل التجارة الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير المالية ستيفن منوشين مع نائب رئيس الوزراء والموفد التجاري الصيني ليو هي في مبنى قرب البيت الأبيض، ورفض المسؤولون الرد على اسئلة الصحفيين بشأن ما إذا تم إحراز تقدم في المفاوضات.

وفي بكين، قال المتحدث باسم وزارة التجارة غاو فينغ غن "هذه المشاورات المكثفة بين الفريقين المكلفين الاقتصاد والتجارة تهدف إلى العمل بلا هوادة للتوصل إلى اتفاق يتطابق مع التسويات بين رئيسي الدولة".

وتأتي هذه الجولة الرابعة من المفاوضات رفيعة المستوى بعد يومين من المحادثات التمهيدية بين وفدي البلدين، ولم يتسرب شيء تقريبا عن هذه المحادثات.

وبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، يؤكد ان المفاوضات "المعقدة جدا" تجري بشكل "جيد جدا"، وكأنه يبدي مرونة بشأن مهلة الأول من مارس التي ترغب الإدارة الأمريكية بعدها في رفع الرسوم الجمركية من 10 إلى 25 بالمئة على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار.

وقال ترامب: "الموعد ليس تاريخا سحريا، لأن الكثير من الاشياء بصدد الحدوث".

وفي تغريدتين نشرهما مع افتتاح جولة المفاوضات الخميس، انتقد ترامب حجب تكنولوجيا الجيل الخامس (5جي) "الأكثر تقدما"، في ما بدا إشارة إلى أكبر شركات العالم في هذا المجال الصينية هواوي التي تشتبه سلطات غربية في أنها تقدم تقارير الى أجهزة المخابرات الصينية.

ويطلب الأمريكيون خفض العجز التجاري مع الصين لكن أيضا تغييرات "هيكلية" مثل وقف النقل المفروض للتكنولوجيا واحترام حقوق المؤلف الفكرية وإنهاء القرصنة المعلوماتية وإزالة الحواجز غير الجمركية.

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