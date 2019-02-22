إيطاليا تغرم شركتي طيران ريان أير وويز أير بسبب القيود على حقائب الركاب

قررت هيئة حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار الإيطالية اليوم الجمعة فرض غرامة على شركتي الطيران منخفض التكاليف "ريان أير" و"ويز أير" بسبب القيود المفروضة على تداول حقائب ركابهما.

وقالت الهيئة، إن فرض الشركتين رسوم إضافية على الحقائب كبيرة الحجم في العام الماضي يمثل انتهاكا لقواعد المنافسة الحرة.

وبحسب الهيئة، فإن قدرة الراكب على حمل حقيبة حجمها مقبول كجزء من سعر التذكرة العادي هي "خدمة أساسية" يجب ألا تخضع لأي رسوم إضافية.

تبلغ غرامة "ريان أير" 3 ملايين يورو (4ر3 مليون دولار) في حين تبلغ غرامة "ويز أير" مليون يورو. وأمام الشركتين فترة 60 يوما لتغيير سياسة التعامل مع الحقائب.

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