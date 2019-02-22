سائقو سيارات الأجرة في ألمانيا يحتجون على تحرير العمل بقطاع نقل الركاب

تظاهر حوالي 700 من سائقي سيارات الأجرة الألمان، الخميس، أمام مبنى وزارة النقل في برلين احتجاجا على خطط وزير النقل أندرياس شوير لتحرير العمل بسوق نقل الركاب بالأجرة.

ودافع الوزير عن خطته أمام المحتجين قائلا: "لا أحد يريد أن يضغط على قطاع خدمات سيارات الأجرة".

وأوضح الوزير للمتظاهرين مضمون الورقة المرجعية المعدة للتعديلات، قائلا لهم إن الورقة تتضمن عدة نقاط مهمة ومؤقتة وضعت كأساس فقط للمناقشة.

أضاف الوزير أن الرغبة تكمن في العمل على التوازن في توزيع المصالح في قطاع سيارات الأجرة، وفي نفس الوقت مناقشة أشكال جديد للحركة في هذا القطاع.

وكان اتحاد العاملين بقطاع سيارات الأجرة والسيارات المستأجرة دعا إلى هذا الاحتجاج، وأوضح رئيس الاتحاد ميشائيل مولر أنه يرى تهديدا يحيق بمهنة سائق الأجرة، ويحيق بضمان حركة سلسلة للجمهور من خلال المقترحات الجديدة.

وأضاف مولرأنه في حال تلاشى التنافس في قطاع سيارات الأجرة التي لا تلزم باتباع ذات القواعد، فسينهار السوق.

كانت الوزارة نشرت بداية الأسبوع الجاري الورقة المرجعية لسيارات الأجرة التي تقدم تعديلات على قانون نقل الركاب في ألمانيا.

بهذه الورقة يسهل لمقدمي خدمات السيارات مثل شركة أوبر وغيرها الدخول إلى السوق من خلال إلغاء ما يسمى واجب العودة لشركات تأجير السيارات بسائقيها، حيث كان هؤلاء ملزمين حتى الآن بالعودة إلى موقعهم الرئيسي بعد كل رحلة، ولم يكن يسمح لهم بانتظار العملاء على الطريق على عكس سيارات الأجرة.

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