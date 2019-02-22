قاض أمريكي يأمر بمواصلة حبس ضابط بخفر السواحل متهم بالتخطيط لهجوم إرهابي

أمر قاض، الخميس، بضرورة مواصلة حبس ضابط في خفر السواحل الأمريكي يشتبه في أنه كان يخطط لتنفيذ هجوم إرهابي داخل الولايات المتحدة، وذلك بينما يقوم ممثلو الادعاء بإعداد قضيتهم ضده.

واعتقل كريستوفر بول هاسون /49 عاما/ الأسبوع الماضي بتهم تتعلق بالمخدرات والأسلحة النارية، في ظل تحقيق أدى إلى اكتشاف مخزون من الأسلحة في منزله بإحدى ضواحي واشنطن ودليل على أنه خطط لهجوم إرهابي محلي "على نطاق نادر الحدوث في هذا البلد ، "وفقا لوثائق المحكمة.

وقال ممثلو ادعاء إن هاسون، الذي يعرف نفسه بأنه قومي أبيض، كان يراجع باستمرار بيانا كتبه النرويجي مدعي تفوق العرق الأبيض، أندريس بريفيك، الذي قتل 77 شخصا في عام 2011. وقبل ذلك، دعا بريفيك إلى ارتكاب أعمال عنف ضد شخصيات ليبرالية بارزة وشن حرب عرقية لإسقاط الحكومات التي تفتح المجال أمام المهاجرين المسلمين.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن ممثلي الادعاء أن هاسون قام بإعداد قائمة لشخصيات مستهدفة من بينهم ديمقراطيون بارزون وصحفيون في المجال التلفزيوني. وقالوا إن هاسون كان يخطط لتنفيذ عملية قتل جماعي، وذلك استنادا للمحتوى الذي كان يبحث عنه في الإنترنت والضحايا المحتملين ومخزون الأسلحة.

وطالب محامي هاسون بإطلاق سراحه ، مشيرا إلى أن الحجج ضعيفة وقال إن الخطر المتصور بشأن موكله كان مبنيا على "التلميح" .

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