حقيقة الترقيات في الجيش الليبي

ايوان ليبيا – وكالات :

نفت إدارة التوجيه المعنوي برئاسة الأركان العامة للجيش الليبي فى بنغازي صحة مستند نشرته الأربعاء قناة الجزيرة عبر صفحتها الخاصة بقسمها المخصص لليبيا مؤكدة بأنه مزور وغير صحيح ولا وجود لكل ماورد فيه على أرض الواقع .

وحذرت إدارة التوجيه المعنوي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اليوم الخميس من هذه المنشورات المزورة التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدة بأن من يشرف على صناعتها وترويجها ” مجموعات مرتبطة بالعدو ” .

وأكدت الإدارة بأن الهدف من خلال هذه المنشورات هو احباط الروح المعنوية العالية لافراد القوات المسلحة وابناء الشعب الليبي وقالت بأنه أسلوب تقليدي متبع طيلة الحرب على الإرهاب وخاصة بعد كل انتصار يتم تحقيقه على الارض.

ويشير المستند المزور لإجراء ترقيات مزعومة لأفراد من عائلة المشير خليفة حفتر وضبط من قبائل المقارحة وأولاد سليمان دون سواهم من ضباط الجيش فى بقية المناطق وقد ظهر عقب مناسبة إعلان ترقية المتحدث أحمد المسماري من رتبة عميد إلى رتبة لواء .

وكان المسماري قد حذر فى مؤتمره الصحفي من الصفحات المزورة التي تنتحل إسمه وكذلك من البيانات المزورة أيضاً وقد إستعرض عدداً منها على الهواء وكان قد أكد للمرصد فى تصريح خلال الأسبوع الماضي بأن الجماعات الإرهابية خسرت الأرض ولم يعد لها إلا ساحة ” الفوتشوب ” .

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