أزمة غذاء تهدد كوريا الشمالية بعد خفض الحصص الغذائية للنصف

حذرت كوريا الشمالية من أنها تواجه نقصا في الغذاء يصل إلى نحو 1.4 مليون طن في عام 2019 وأنها اضطرت لخفض الحصص الغذائية إلى النصف تقريبا بسبب ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والفيضانات والعقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة.

يأتي نشر بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة للمذكرة المكونة من صفحتين قبيل قمة ثانية تعقد الأسبوع المقبل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بشأن نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

وورد في المذكرة أن "حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تدعو المنظمات الدولية للاستجابة بشكل عاجل لحل مشكلة الغذاء".

ووصفت البعثة المذكرة بأنها متابعة لتقييم مشترك مع برنامج الأغذية العالمي بين 26 نوفمبر الثاني والسابع من ديسمبر 2018. وامتنع برنامج الأغذية العالمي عن التعقيب.

وقالت المذكرة إن إنتاج الغذاء في العام الماضي بلغ 4.951 مليون طن أي ما يقل بنحو 503 آلاف طن عن 2017.

وأكدت الأمم المتحدة هذه الأرقام باعتبارها بيانات حكومية رسمية حصلت عليها في نهاية يناير كانون الثاني وقالت إن إنتاج كوريا الشمالية من الغذاء يشمل الأرز والقمح والبطاطا (البطاطس) وفول الصويا.

وقالت كوريا الشمالية إنها ستستورد 200 ألف طن من الغذاء وستنتج نحو 400 ألف طن لكنها ستظل في مواجهة فجوة غذائية وستخفض حصص الغذاء اليومية إلى 300 جرام من 550 جراما للشخص اعتبارا من يناير.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة أمس الخميس إن مسئولين في المنظمة الدولية ومنظمات إغاثة يتشاورون مع حكومة بيونجيانج "لمعرفة المزيد عن تأثير وضع الأمن الغذائي على الفئات الأكثر ضعفا من أجل التحرك لتلبية احتياجاتها الإنسانية".

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