تركيا تأمر باعتقال 295 من أفراد الجيش بسبب صلتهم بكولن

قال مكتب المدعي العام التركي إنه أمر باعتقال 295 من أفراد الجيش اليوم الجمعة بسبب الاشتباه في صلتهم بشبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن، المتهم بتدبير محاولة انقلاب في عام 2016.

وأضاف البيان أن من بين هؤلاء ثلاثة برتبة كولونيل وثمانية برتبة ميجر وعشرة برتبة لفتنانت، وأن نحو نصفهم في الجيش بينما ينتمي الباقون إلى فروع أخرى في القوات المسلحة بينها البحرية والقوات الجوية.

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