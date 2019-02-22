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تركيا تأمر باعتقال 295 من أفراد الجيش بسبب صلتهم بكولن

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

قال مكتب المدعي العام التركي إنه أمر باعتقال 295 من أفراد الجيش اليوم الجمعة بسبب الاشتباه في صلتهم  بشبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن، المتهم بتدبير محاولة انقلاب في عام 2016.
وأضاف البيان أن من بين هؤلاء ثلاثة برتبة كولونيل وثمانية برتبة ميجر وعشرة برتبة لفتنانت، وأن نحو نصفهم في الجيش بينما ينتمي الباقون إلى فروع أخرى في القوات المسلحة بينها البحرية والقوات الجوية.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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