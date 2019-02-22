الجيش الإسرائيلي يقتل صبيا فلسطينيا في قطاع غزة

قال مسئولون بقطاع الصحة في قطاع غزة، إن جنود الجيش الإسرائيلي قتلوا بالرصاص صبيا فلسطينيا يبلغ 15 عاما، وأصابوا نحو 50 آخرين في احتجاج شارك فيه آلاف على حدود القطاع مع إسرائيل، اليوم الجمعة.

واستشهد أكثر من 220 فلسطينيا بنيران القوات الإسرائيلية منذ بدء الاحتجاجات الأسبوعية على الحدود في مارس 2018، فضلا عن جرح آلاف آخرين.

وتدعو الاحتجاجات التي أطلق عليها اسم مسيرات العودة إلى حق الفلسطينيين في العودة إلى الأراضي التي طرد منها آباؤهم عام 1948، وتدعو الاحتجاجات أيضا إلى إنهاء الحصار الإسرائيلي المشدد على القطاع الذي يسكنه مليونا شخص.

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