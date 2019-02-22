خارج الحسابات؟ فالفيردي يستبعد بواتينج من مواجهة إشبيلية

برشلونة يحل ضيفا على إشبيلية مساء السبت في الجولة 25 من الدوري الإسباني، والدولي الغاني السابق لن يكون حاضرا.

بواتينج يخرج من قائمة برشلونة للمباراة الثانية على التوالي، بعد أن استبعده فالفيردي في مواجهة أوليمبيك ليون بذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا قبل عدة أيام.

اللاعب المعار من ساسولو لعب أساسيا أمام إشبيلية في ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، وأمام بلد الوليد في الجولة الماضية من الدوري الإسباني، إلا أنه لا يبدو خيارا محببا لـ فالفيردي عندما يكون لويس سواريز حاضرا.

القائمة تشهد تواجد البرازيلي مالكوم، والشاب كارلس ألينيا، مع تواصل حضور للفرنسي صامويل أومتيتي، واستدعاء اعتيادي للقائد ليونيل ميسي.

برشلونة يتصدر الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة، فيما يتواجد إشبيلية في المركز الرابع بـ 37 نقطة.

قائمة برشلونة لمواجهة إشبيلية:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن – إنياكي بينيا

الدفاع: جيرارد بيكيه – صامويل أومتيتي – كليمنت لونجليه – خيسون موريّو – نيلسون سيميدو – سيرجي روبيرتو – جوردي ألبا

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – إيفان راكيتيتش – أرتورو فيدال – كارلس ألينيا – فيليبي كوتينيو

الهجوم: ليونيل ميسي – لويس سواريز – عثمان ديمبيلي – مالكوم

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