الهبوط يتحدد ملامحه؟ وست هام يقلب طاولة فولام.. وهاتريك دولوفيو يُسقط كارديف

وست هام انتصر على فولام بثلاثية مقابل هدف في الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي.

فولام تقدم أولا مبكرا عن طريق ريان بابل في الدقيقة الثالثة إلا أن وست هام قلب الطاولة عن طريق خافيير هيرنانديز “تشيتشاريتو” وعيسي ديوب وميشيل أنطونيو في الدقائق 29 و40 و90.

أصحاب الأرض كانوا أفضل طوال أحداث المباراة على الرغم من إهدار فولام لثلاث فرص محققة في أول 10 دقائق.

انتصار وست هام أوصل الفريق للنقطة 36 في المركز التاسع، بينما قرب فولام بشدة من الهبوط.

رصيد فولام بقى عند 17 نقطة في المركز قبل الأخير، وبفارق 8 نقاط كاملة عن كارديف سيتي صاحب المركز الـ 17 (المركز الذي لا يهبط).

وهدرسفيلد في المركز الأخير برصيد 11 نقطة وهو الأقرب من الجميع للهبوط.

وفي لقاء آخر في الجولة الـ 27 اكتسح واتفورد مستضيفه كارديف سيتي بخماسية مقابل هدف.

المتألق جيرارد دولوفيو سجل ثلاثية “هاتريك” في الدقائق 18 و61 و63.

هدف من تسديدة بعد ارتباك دفاعي من كارديف سيتي، وآخر من انطلاقة من وسط الملعب والمرور من حارس المرمى، وأخير من تسديدة “لوب” بعد خطأ جديد من دفاع كارديف.

ولم يرغب تروي دييني في إنهاء المباراة دون أي يضع بصمته، فسجل هدفين. هدف بعد انطلاقة ولا أروع من دولوفيو وتمريرة أمام المرمى في الدقيقة 73 وآخر في اللحظات الأخيرة من المباراة.

بينما هدف كارديف الوحيد جاء عن طريق سليمان بابا من لمسة بعد ارتباك دفاعي أثر ركلة ركنية في الدقيقة 82.

ووصل واتفورد للنقطة 40 ليصعد للمركز السابع، بينما تجمد رصيد كارديف عند النقطة 25 في المركز الـ 17.

:

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا