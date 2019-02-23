ترامب يتوقع أن يجتمع قريبا مع الرئيس الصيني

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه إذا رأي تقدما يتحقق في محادثات التجارة مع الصين، فإنه قد يجنح إلى تمديد المفاوضات إلى ما بعد موعد انتهاء مهلة في أول مارس، مشيرا إلى أن أكبر اقتصادين في العالم سيكون بمقدورهما على الأرجح التوصل إلى اتفاقية.

وتجري واشنطن وبكين مفاوضات تهدف إلى تخفيف التوترات التجارية قبل ذلك الموعد الذي حددته الولايات المتحدة، بشكل مبدئي لزيادة الرسوم الجمركية على واردات من الصين بقيمة 200 مليار دولار، من 10 بالمئة إلى 25%.

لكن ترامب أبلغ الصحفيين في المكتب البيضاوي أن جولة المفاوضات هذا الأسبوع جرى تمديدها بالنظر إلى التقدم الذي يجري تحقيقه، وأضاف أنه إذا توصل البلدان إلى اتفاق، فلن تكون هناك حاجة لزيادة الرسوم الجمركية.

وقال ترامب أيضا، إنه يتوقع أن يجتمع مع الرئيس الصيني شي جين بينج في وقت قريب، مضيفا أن الاجتماع سيعقد على الأرجح في منتجع مار آلارجو في فلوريدا في مارس.

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