أسباب الهجوم على مقر الحرس البلدي في بنغازي

ايوان ليبيا – وكالات :

كشف المركز الإعلامي لجهاز الحرس البلدي بنغازي، أسباب هجوم مسلحين على مقره في مدينة بنغازي ما أدى إلى إصابة رئيس عرفاء أول علي التاجوري.

وأوضح المركز الإعلامي في منشور عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه جرى استدعاء أصحاب محال تجارية واقعة في منطقة قاريونس بجوار نادي الأهلي، بناء على تأشيرة من المحامي العام، لسبب البناء على أرض مغتصبة من أصحابها.

وأكد أنه «بعد توجيه الاستدعاء جاء عدد من المسلحين لمقر الحرس البلدي بوعطني، وتم التلفظ بألفاظ نابية على أعضاء الحرس البلدي ومع توجيه التهديد والوعيد بأن لا يتم استدعاؤهم مرة أخرى».

وأضاف المركز الإعلامي أن «الهجوم وقع بسلاح كلاشنكوف من خارج المقر وأسفر عن إصابة رئيس عرفاء أول علي التاجوري بثلاث طلقات في الصدر والبطن وفرارهم»، مؤكدين أنه جرى إسعاف زميلهم إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث والذي لا يزال يقبع بغرفة العناية الفائقة، ويتلقى الخدمات الصحية والرعاية اللازمة.

يذكر أن ظاهرة البناء العشوائي والاستيلاء على الأراضي والأملاك الخاصة والعامة تفشت كثيرًا في مدينة بنغازي، دون وجود تدخلات من الجهات المختصة.

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