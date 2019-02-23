تحرك عسكري إلى مدينة العزيزية

ايوان ليبيا – وكالات :

كشفت مصادر عن دخول ما يزيد عن 30 حاوية، الأربعاء الماضي، إلى مدينة العزيزية عبر الطريق الرئيسي وسط حراسة مُشددة رافقت قافلة الحاويات مجهولة المصدر، مما تسبب في عرقلة حركة سير المركبات الآلية على طول الطريق، وسط أنباء عن احتوائها على سيارات عسكرية.

وأعرب شهود عيان عن دهشتهم من العدد الهائل للسيارات العسكرية الجديدة بحسب صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قالوا إنها توجد داخل مقر اللواء الرابع العزيزية، فيما لم يصدر أي تأكيد حول ما إذا كانت هذه الصور حديثة.

كما تواردت أنباء عن أن قافلة الحاويات نقلت إلى جانب السيارات العسكرية شحنة من الأسلحة والذخائر فيما لم يتسنَ التأكد من ذلك.

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