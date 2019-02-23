حالة الطقس و درجات الحرارة فى ليبيا اليوم السبت 23 فبراير 2019

ايوان ليبيا – وكالات :

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تتأثر مناطق شمال ليبيا بتقلبات جوية مصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ورياح نشطة إلى قوية مع سقوط أمطار متفرقة.

وستشهد مناطق رأس إجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة سقوط أمطار متوسطة إلى جيدة وتكون غزيرة يوم الغد على بعض المناطق تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد أحيانًا، وتساقط الثلوج على بعض المرتفعات الجبلية هده الليلة وصباح الغد.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون قوية من مساء اليوم تتراوح سرعتها بين (60-80)كم/س، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين(13–18 )مْ ولا تتجاوز (08)مْ على المرتفعات الجبلية وتسجل انخفاضًا يوم الغد.

أما مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد وجالو ومرادة تتكاثر السحب من حين لآخر مع سقوط أمطار اليوم على مناطق متفرقة من سهل بنغازي والجبل الأخضر قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا، وتكون جيدة من يوم الغد على أغلب المناطق الساحلية.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (15–20)مْ ولا تتجاوز (13)مْ على المرتفعات الجبلية.

وفي الجفرة وسبها وغـات وغدامس والحمادة تتكاثر السحب اليوم على الحمادة ومناطق الجفرة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، وتكون الرياح شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط يوم الغد على بعض المناطق، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (16-22)مْ وتسجل انخفاضًا يوم الغد على أغلب المناطق.

وفي مناطق الكفرة والسرير وتازربو تكون السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر اليوم على السرير وتازربو، وتكون الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (20- 23)مْ وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الغد.

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