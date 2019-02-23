جيرو: أودوي يُذكرني بـ مبابي.. موهبته رائعة

وقال جيرو: “أودوي يمتلك موهبة مميزة للغاية”.

وأضاف في مقتطف من حواره مع beIN والذي سيُبث يوم الأحد “هو يُذكرني بـ مبابي. يشبه كثيرا وموهبته مثله”.

أودوي أحد أبرز الوافدين الجدد للفريق الأول بتشيلسي قادما من أكاديمية النادي، صاحب الـ18 عاما لفت أنظار عدد من كبار أوروبا إليه.

وشارك أودوي خلال الموسم الجاري في 14 مباراة بكل المسابقات مع الفريق الأول لـ تشيلسي سجل خلالها 3 أهداف وصنع 3.

ومع الفريق الرديف لعب أودوي في 5 مواجهات سجل خلالها هدفا وصنع هدفين.

وساهم أودوي في حصد منتخب بلاده إنجلترا تحت 17 سنة لكأس العالم عام 2017.

اللاعب الإنجليزي ذو الأصول الغانية يجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر والأيمن وكذلك صانع الألعاب.

موهبة أودوي جعلت بايرن ميونيخ يطارد لاعب تشيلسي خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية وتقدم بـ 4 عروض رسمية وفي النهاية البلوز صمدوا ورفضوا الاستغناء عن صاحب الـ 18 عاما.

وينتهي عقد أودوي مع تشيلسي في صيف 2020 ويرغب النادي الإنجليزي في تجديد عقد اللاعب.

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