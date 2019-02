بوكيتينو عن مشادته مع حكم لقاء بيرنلي: ما حدث في الملعب يبقى في الملعب

بوكيتينو ظهر بعد المباراة وهو يتوجه نحو حكم اللقاء ويتحدث معه بطريقة غاضبة، والأرجنتيني حاول تجنب الحديث عن الأمر بقدر الإمكان في تصريحاته.

وقال عقب المباراة لشبكة سكاي سبورتس: “لم يحدث شيئا، ما حدث في الملعب يبقى في الملعب. ارتكبنا بعض الأخطاء واستقبلنا هدفين، لا يوجد ما يقال. كل التهاني لبيرنلي، لم نستحق الخسارة لكن هذه كرة القدم”.

وأضاف “أظن أنه من اللازم تفهم أنها كانت مجرد مباراة مهمة بالنسبة لنا، كنت أؤمن قبل المباراة أنه من أجل الترشح للمنافسة على اللقب فإننا بحاجة للثلاث نقاط”.

😡 Wow! 😡

Fair to say Mauricio Pochettino is not happy with referee Mike Dean after his side’s loss at Turf Moor! 😱

Reaction in our live blog: https://t.co/8ntnbWB8dh pic.twitter.com/boXTN2od8f

وواصل تبريره “في بعض الأحيان نجد إجابات وأحيانا أخرى نجد أعذارا للهزيمة. تصرفي (مع الحكم) لم يكن طبيعيا، ربما بسبب علمي بصعوبة اللقاء، وصعوبة الترشح للمنافسة بدون 3 نقاط”.

وأشار “الموقف (احتساب الكرة ركنية جاء منها هدف بيرنلي بدلا من ضربة مرمى لتوتنام) سيجبر أيا كان من يقف على الخط الجانبي للملعب للشكوى والشكوى والشكوى”.

بوكيتينو اختتم تصريحاته “من الواضح أن أسلوب بيرنلي صعب الأمور علينا وكان صعبا بالنسبة لنا استقبال أهداف، هم فازوا ولا يوجد ما يقال سوى أننا بحاجة للتطور”.

بيرنلي تقدم أولا عن طريق كريس وود في الدقيقة 57 قبل أن يتعادل كين في الدقيقة 65، ولكن أشلي بارنز منح فريقه الانتصار بهدف في الدقيقة 83.

توتنام سيطر على الكرة بشكل كبير طوال أحداث اللقاء ولكن صلابة دفاع رجال المدرب شون دايتش منعتهم من صنع الخطورة بشكل واضح.

بيرنلي نجح في إيقاف سلسلة انتصارات النادي اللندني التي امتدت لأربع مباريات متتالية. الانتصار رفع رصيدهم إلى 30 نقطة في المركز الـ13، بينما توقف رصيد توتنام عند 60 نقطة في المركز الثالث.

