جوايدو يعلن أن المساعدات الإنسانية في طريقها إلى فنزويلا

أعلن المعارض الفنزويلي خوان جوايدو، اليوم السبت، أن المساعدة الإنسانية التي أرسلتها الولايات المتحدة وحلفاؤها "في طريقها إلى فنزويلا"، معطيا إشارة الانطلاق من كولومبيا لعملية تهدف إلى تمريرها عبر الحدود التي أغلقها نظام مادورو.

وقال جوايدو الذي اعترفت به نحو 50 دولة رئيسا انتقاليا لفنزويلا، إن "المساعدة الإنسانية في طريقها إلى فنزويلا بشكل سلمي وهادئ لإنقاذ أرواح".

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا