الرئيس اليمني يتوجه إلى شرم الشيخ للمشاركة في القمة العربية الأوروبية

توجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إلى مصر للمشاركة في القمة العربية الأوروبية، التي من المقرر أن تنطلق يوم غد الأحد، في مدينة شرم الشيخ.

وذكرت وكالة سبأ اليمنية الرسمية، أن هادي توجه مساء اليوم إلى جمهورية مصر العربية للمشاركة في أعمال القمة العربية الأوروبية التي ستعقد على مدى يومين بمدينة شرم الشيخ.

وسيناقش هادي مع القادة العرب مستقبل العلاقات العربية الأوروبية وآفاق التعاون والشراكة لبناء علاقات متينة تعتمد على الصراحة والشفافية لمواجهة التحديات التي تتربص بالمنطقة والعالم في جوانبها الأمنية والاقتصادية والإرهاب والتدخلات الخارجية، وفقا للوكالة.

ويرافق الرئيس اليمني، وزير خارجيته خالد اليماني ومدير مكتب رئاسة الجمهورية عبدالله العليمي.

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