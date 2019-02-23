فنزويلا تقطع العلاقات الدبلوماسية مع كولومبيا

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم السبت، إن حكومته قطعت علاقاتها مع كولومبيا، وإنها ستطرد بعض الدبلوماسيين الكولومبيين بعد أن ساعدت كولومبيا جهود المعارضة لجلب مساعدات إنسانية للبلاد.

وأضاف مادورو، في خطاب "لقد نفد الصبر، لا أستطيع أن أتحمل الأمر بعد الآن.. لا يمكننا الاستمرار في تحمل استخدام الأراضي الكولومبية في الهجمات على فنزويلا، ولهذا السبب، قررت قطع كل العلاقات السياسية والدبلوماسية مع حكومة كولومبيا الفاشية".

وأضاف أن السفير والموظفين القنصليين عليهم مغادرة فنزويلا في غضون 24 ساعة.

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