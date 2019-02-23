ضربة قوية لـ بايرن.. إصابة كومان وغياب شبه حتمي عن مواجهة ليفربول

بايرن فاز 1-0 وشارك بوروسيا دورتموند الصدارة مؤقتا، إلا أنه فقد جناحه الفرنسي الذي خرج مصابا في الشوط الثاني.

كومان دخل بديلا لمواطنه فرانك ريبيري في الدقيقة 58، قبل أن يغادر مصابا في الدقيقة 67.

اللاعب سقط على أرض الملعب بعد إحدى الانطلاقات، وأمسك بالعضلة الخلفية.

قبل أن يعلن ناديه بايرن في بيان رسمي عن إصابته في العضلة الخلفية للساق اليسرى، وبالتالي غيابه الفترة المقبلة، دون تحديد وقت للتعافي.

King wird uns vorerst fehlen 😕

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إصابة كومان تعني غيابه بنسبة كبيرة عن مواجهة ليفربول في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا يوم 5 مارس المقبل.

كومان كان مهددا بالغياب عن مباراة الإياب للإصابة، إلا أنه تمكن من الظهور بشكل أساسي، مصير سيكون مستبعدا أن يتكرر في الإياب.

نتائج بايرن تحسّنت مؤخرا، إذ عادل نقاط دورتموند في صدارة الدوري مع مباراة أقل لأسود الفستفاليا، كما عاد بالتعادل 0-0 من أرض ليفربول.

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