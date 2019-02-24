تحطم طائرة شحن أمريكية على متنها 3 أشخاص في تكساس

أعلنت سلطات الطيران الاتحادية الأمريكية، أن طائرة شحن أمريكية من طراز بوينج 767 بمحركينن تحطمت أمس، السبت، في خليج خارج هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، ويعتقد أنه كان على متنها 3 أشخاص.

وقال برايان هوثورن، مسئول الشرطة بمقاطعة تشامبر، في مؤتمر صحفي، إنه لا يعتقد أنه سيكون هناك أي ناجين، مشيرا إلى أن "دمارا كاملا" لحق بموقع الحادث. وأضاف، أن عملية التنظيف يمكن أن تستغرق أسابيع بسبب انتشار الحطام على مساحة كبيرة في المياه.

وكانت الطائرة في رحلة من ميامي إلى هيوستن. وقال مجلس سلامة النقل الوطني الأمريكي، إنه أرسل فريقا من المحققين إلى موقع الحادث بالقرب من أناهواك، حوالي 80 كيلومترا خارج هيوستن.

وقال موقع فلايت رادار 24، الذي يتابع نشاط الحركة الجوية، إن الطائرة التابعة لشركة طيران أطلس للشحن كانت تقوم برحلة لصالح شركة أمازون برايم أير.

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