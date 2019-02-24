الملك سلمان يصدر أمرا بالعفو عن عدد من المصريين الموقوفين والمسجونين في المملكة في عدد من القضايا

أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، قرارًا بالعفو والإفراج عن عدد من المواطنين المصريين الموقوفين والمسجونين في المملكة في عدد من القضايا المتنوعة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إنه تقديراً من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، للشعب المصري الشقيق، وبالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى بلده الثاني مصر، فقد أصدر أمره الكريم بالعفو والإفراج عن عدد من المواطنين المصريين الموقوفين والمسجونين في المملكة في عدد من القضايا المتنوعة، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات ذات الصلة المعمول بها، أو مخالفين لقواعد الإقامة غير القادرين على سداد الغرامات المقررة، نظاماً، بما يمكنهم من العودة إلى بلادهم، على أن تتولى السفارة المصرية في المملكة متابعة ذلك مع الجهات المعنية بما يكفل سرعة عودتهم إلى بلدهم الشقيق.

وأضافت الوكالة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ثمن هذه المبادرة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين، والتي تعكس ما توليه قيادة المملكة من اهتمام ورعاية بالغة لمصر، حكومة وشعباً.

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