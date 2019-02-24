اعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة الليبية القابضة

ايوان ليبيا – وكالات :

أصدرت الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة قرارًا يقضي بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة.

ونصَّ القرار رقم (1) لسنة 2019أمس السبت، على أن يعاد تشكيل مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة برئاسة فيصل أحمد قرقاب، وعضوية عمران مفتاح الشائبي وتوفيق محمد الطويل وأحمد حسن خضورة ورجب محمد خليل ومحمد أحمد مختار.

وأكدت الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة العمل بالقرار من تاريخ صدوره، اليوم السبت 23 فبراير الجاري، وإلغاء كل حكم يخالفه، ودعت الجهات المختصة إلى تنفيذه.

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