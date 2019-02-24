تقرير هيومن رايتس حول درنة

ايوان ليبيا – وكالات :

قالت إدارة الإعلام الخارجي والتعاون الدولي بالحكومة الموقتة في إن المعركة التي جرت داخل المدينة القديمة بدرنة ليست «مواجهه مع مواطنين ولا قوة حماية درنة التي بايعت هي الأخرى تنظيم الدولة والبغدادي أمام مسجد الرشيد في منطقة (المغار) بعد دخول القوات المسلحة».

ولفتت إدارة الإعلام الخارجي في بيان أصدرته ليل السبت إلى أن المواجهة كانت مع« متطرفين كبار أمثال المصري هشام عشماوي المطلوب في جرائم إرهاب في مصر والإرهابي محمد رفاعي سرور المتهم بقتل النائب العام المصري والإرهابي الموريتاني رشيد عبدلله المكنى أبو مصعب وهو من أبرز قادة القاعدة في بلاد المغرب العربي وأبوحمزه و وأبوسحاق التونسيان وأبوالبهاء وابو عبدالله من القادة في جماعة الحسم في مصر والعديد من المتطرفين من الجزائر ومصر ولهذا طالت المعركة في المدينة القديمة».

ونفت إدارة الإعلام الخارجي والتعاون الدولي «وجود مواطنيين لأن ساكنها خرجوا مبكرُا منها وتحصن بها الإرهابيون فقط كملاذ لهم من ضربات القوات المسلحة ومن تواجد مدنياً هو ينتمي إليهم زوجه أو طفل أو أخ وكانت هناك أكثر من سيده أجنبيه تقاتل داخل المدينة القديمة».

«نص البيان»

بيان الإدارة العامة للإعلام الخارجي و التعاون الدولي رداً على تقرير «منظمة هيومن رايتس ووتش»

اطلعت إدارة الإعلام الخارجي والتعاون الدولي على التقرير الذي قدمته منظمة هيومن رايتس ووتش بخصوص العمليات العسكرية في مدينة درنة و بالتحديد في منطقة المدينة القديمة و اعتبرت أن هناك مدنيون محاصرون منذ أسابيع مضت دون ماء و غذاء و رعاية صحية.

وقالت المنظمة أنه يجب السماح لهم بالمغادرة من منطقة الحرب، وأن هناك محتجزون لدى القوات المسلحة العربية الليبية يقدرون بالمئات وفقا لتقرير للأمم المتحدة و ينبغي على القوات المسلحة أن تبلغ عن أسماءهم و هوياتهم و تمكينهم من التواجد أمام جهات قضائية.

ووصف التقرير القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر في صياغته بـ«اللواء حفتر» و قال أنه يتحالف مع حكومة شرق ليبيا في مواجهة حكومة معترف بها دوليا في طرابلس. وتطرق إلى وجود59 جثه أعلن عنها الهلال الأحمر بدرنة تم انتشالها هناك.

وقال التقرير أن القوات المسلحة استخدمت مصطلح الجماعات الإرهابية أثناء مواجهتها لمقاتلي قوة حماية درنة والتي تواجدت إلى جانب المواطنين في المدينة القديمة، كما قامت القوات المسلحة الليبية بتقييد حركة السلع والتموين مما حال دون وصول الغذاء و الوقود لمن يتواجد في المدينة القديمة.

وأشار التقرير لوجود مراكز حجز يوجد بها مئات من سكان مدينة درنة وأنه اعتقل الكثيرون في بيوتهم وعلى نقاط التفتيش ودمرت بيوت بشكل متعمد وطالب التقرير القوات المسلحة بضرورة احترام قوانين الحرب لأن تجويع المدنيين يعد جريمة حرب، كما يجب تحديد هوية الموتى وانتشال جثثهم، كما اتهم التقرير القوات المسلحة بأنها صاحبة سجل حافل بالانتهاكات التي ترقى لجرائم حرب منها الإعدام بإجراءات موجزة والتي ظهرت في مقاطع فيديو ومنها التمثيل بالجثث ونهب و حرق المنازل، و نوه التقرير لضرورة عودة المدنيين الذين هاجروا من المدينة لبيوتهم.

أولا :- المعركة التي تجرى داخل المدينة القديمة ليست مواجهه مع مواطنين ولا قوة حماية درنة التي بايعت هي الأخرى البغدادي أمام مسجد الرشيد في منطقة المغار بعد دخول القوات المسلحة بل مع متطرفين كبار أمثال المصري هشام عشماوي المطلوب في جرائم إرهاب في جمهورية مصر العربية والإرهابي محمد رفاعي سرور المتهم بقتل النائب العام المصري والإرهابي الموريتاني رشيد عبدلله المكنى «أبو مصعب» وهو من أبرز قادة القاعدة في بلاد المغرب العربي . و«أبوحمزه» و «أبوسحاق» التونسيان و«أبوالبهاء» و«ابو عبدالله» من القادة في جماعة الحسم في مصر والعديد من المتطرفين من الجزائر ومصر ولهذا طالت المعركة في المدينة القديمة،والتي لا يتواجد بها موطنون أصلا لآن سكانها خرجوا مبكرا منها وتحصن بها الإرهابيون فقط كملاذ لهم من ضربات القوات المسلحة، ومن تواجد مدنياً هو ينتمي إليهم «زوجه أو طفل أو أخ» وكانت هناك أكثر من سيده أجنبيه كانت تقاتل داخل المدينة القديمة.

ثانيا :- كيف يدخل الطعام والماء لإرهابيين في معركة عسكريه، وهل يسمح هؤلاءلمدنيين معهم بالخروج وهم أصبحوا دروعا بشريه للإرهابيين داخل المدينة القديمة.

ثالثا :- المدنيين الذين تحتجزهم القوات المسلحة هؤلاء سلموا أنفسهم طوعا باعتبارهم ينتمون إما للقاعدة أو لقوة حماية درنة التي بايعت البغدادي كما أسلفنا، ولا يوجد لدى القوات المسلحة مدني واحد ليس له علاقة بهؤلاء الإرهابيون ، وكانت القوات المسلحة تعلن عن أسماء الذين سلموا أنفسهم أو تم اعتقالهم في محاور القتال أو تم قتلهم في المعارك الدائرة في المدينة القديمة عبر المؤتمرات الصحفية الأسبوعية للمتحدث الرسمي للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري ووسائل الإعلام التي تبث في شرق ليبيا وخارجها.

رابعا :- يفترض على منظمه دوليه أن تحترم منهجية الإعلام وميثاق الشرف الدولي وتخاطب المسئولين المستهدفين برتبهم ومناصبهم الصحيحة . فتسميت المشير خليفة حفتر باللواء حفتر ليست مناسبة إطلاقا وتنم عن جهل بالمشهد السياسي والعسكري في ليبيا التي وجهت لها المنظمة التقرير، والمشير تم تعيينه وشرعيته واضحة من البرلمان المعترف به دوليا في العالم وليس من تحالف مع حكومة في شرق ليبيا كما جاء في التقرير الممنهج للآسف.

خامسا :- الجثث التي أنتشلها(59) كانت بمساعدة القوات المسلحة التي أشرفت على هذا العمل لحمايةً منتسبي الهلال الأحمر من الألغام التي زرعها الإرهابيون ولم يشر لها بيان هيومن رايتس الذي لم يتذكر سوى الجثث فقط.

سادسا :- الإدعاء الذي ورد في التقرير بأن القوات المسلحة الليبية تطلق على قوة حماية درنة مصطلح الجماعات الإرهابية هو شيء يدعوا للاستغراب من قِبل منظمه دولية كان عليها أن تتحرى المصداقية في بياناتها وتقاريرها الدولية و هو أمر يفقدها مصداقيتها أمام المجتمع الدولي خاصة و أن الإعلام المحلى والدولي يعتبر هؤلاء جماعات إرهابية قبل مصطلحات الجيش وذلك حينما ظهر الإرهابيون الكبار و القادة في القاعدة وأنصار الشريعة هشام عشماوي والجزراوى وسفيان القومو ورفاعي سرور في درنة عبر شاشات المحطات الفضائية.

سابعا:- بعد التحرير خرجت القوات المسلحة من المدينة القديمة و أصبحت القوى الأمنية هي التي تتواجد في المدينة و منافذها و لم يتم اعتقال أي مواطن إلا في حالة المخالفة أو الجرم كما أن هذه القوه الأمنية هي «البحث الجنائي» وهى تحظى باحترام وتقدير أهالي المدينة بسبب المعاملة السليمة والانضباطية مع المواطنين وحمايتهم.

ثامنا :- مسألة السجل الحافل للقوات المسلحة الليبية بالانتهاكات وجرائم الحرب هي افتراضات ووقائع تكتب بمزاجيه مفرطة في تجاوز الحقيقة لأن الحرب تقع فيها كل الأخطاء الصغيرة والكبيرة بطبيعة أنها حرب و إلا أين هيومن رايتس من الجرائم في العراق و مذابح إدلب في سوريا و مذبحة تمنهت في الجنوب الليبي.

تاسعا:- مسألة عودة السكان النازحين و المهجرين فيها مغالطة لأن النازحين خرجوا بسبب الحرب التي تواجدت في أحياء و شوارع و أزقة يعيشون و يتواجدون بها. لكن المهجرون خرجوا لأن لديهم مشاكل إما جنائية أو بسبب تواجد أبناء لهم في هذه الجماعات الإرهابية لذا تواجدهم صعب حيث سيعّرضون أنفسهم لما لا يحمد عقباه كردود أفعال من أولياء الدم وهناك من تعاون مع هذه الجماعات فأصبح هروبه طبيعياً في دخول الجيش للمدينة.

النازحين عادوا جميعا لبيوتهم ويتواجدون الآن لترميمها وصيانتها ونشرت وسائل إعلام كثيرة محليه وعربية مظاهر هذه العودة في أحياء كثيرة كحي«المغار» الذي جرت فيه معارك ضارية مع الإرهابيين و ليس قوة حماية درنة كما يدعى تقرير «هيومن رايتس» و وسط المدينة المحاذي مباشرة للمدينة القديمة .وهناك عناصر من المهاجرين تواجدت في مناطق نفوذ الجيش لكن لم تتعرض على الإطلاق لأي مضايقة أو تحقيقات أو سجون كما يدعى التقرير وهؤلاء أبناءهم متورطون في الاغتيالات في درنة.

نحن في الإعلام الخارجي والتعاون الدولي قمنا باستقبال وسائل إعلام أمريكية و أوربية وروسية ومنحت فرص تغطية إعلامية و حرية حركة في المناطق التي تحررت في شرق ليبيا ودرنه على وجه الخصوص وأخرها ما نشرته وكالة رويترز عن درنة التي زارها مراسل للوكالة و الحديث مع سكانها في الشوارع و الميادين و المقاهي بها.

كما أننا في إدارة الإعلام الخارجي و التعاون الدولي لم نتعرض لأي إدانة أو احتجاج أو شجب من قبل منظمة مراسلون بلا حدود و لا منظمة الصحافة العالمية، و هذا دليل على نزاهة ومصداقية عملنا الإعلامي في شرق ليبيا.

و لا زلنا على استعداد لاستقبال كافة الوسائل الإعلامية لأية تغطية صحفية مستقبلا حتى يعرف العالم أن القوات المسلحة العربية الليبية تحارب الإرهاب و ليس مواطنين ينتمون لوطنهم .و أنه أستطاع في زمن قصير أن يدمر هذا الخطر الذي يهدد العالم قبل ليبيا.

على جميع وسائل الإعلام في العالم أن تتحفظ كثيراً على كافة التقارير التي تصدر من منظمات تغيب عنها الوقائع الحقيقية و التي مصادرها ليست حيادية بل ممنهجة وتستمد معلوماتها من جهات لها نوايا و أغراض سياسية في ليبيا و ما يجري في مشهدها السياسي من صراع على السلطة و النفط . و القوات المسلحة العربية الليبية مؤسسة تنأى بنفسها عن الصراعات السياسية و أهدافها واضحة و هي حماية الوطن و مقدراته لا غير.

الإدارة العامة للإعلام الخارجي والتعاون الدولي

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