اتفاقات سرية بين واشنطن ومصراتة

نشر موقع مغرب كونفيدينشال تقريرا حول الدور الذي تلعبه واشنطن الآن في ليبيا فبعد أن ابتعدت واشنطن عن العمل في ليبيا منذ وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض ، عادت إلى الخط الأمامي.

وتمثل ذلك في اعتمادها على مليشيات مصراتة لتنظيم طرابلس ، وأيضًا لاستعادة السيطرة على المؤسسات الاقتصادية الرئيسية ، بدءً من هيئة الاستثمار الليبية .

وأضاف التقرير “ان السفير الأمريكي في ليبيا بيتر بودي قام بإعداد رحلة من 12 إلى 15 فبراير الجاري إلى واشنطن ، قام بها وزير الداخلية فتحي باشاغا وأحد الشخصيات الرئيسية في مصراتة، والتي استقبل خلالها في وزارة الخارجية والبنتاغون.

وقد استقبل بودي بنفسه في ليبيا 30 يناير وفدا عسكريا بحضور باشاغا والقائد العسكري للمنطقة الوسطى محمد الحداد وعدد من قادة ائتلاف ميليشيا مصراتة . وفقا لمصادر مغرب كونفيدنشال وقدم لهم السفير الأمريكي رسالة تأكيد من الولايات المتحدة بأنها لن تسمح لحفتر بإحكام سيطرته على طرابلس ولكنها حذرتهم من محاولات محتملة.

وعلى الجانب الآخر استلم الجانب المصراتي الرسالة وبعد أربعة أيام ، تحديدا في 3 فبراير الجاري، التقى قادة مليشيات مصراتة ورئيس مجلسها العسكري إبراهيم بن رجب في مكتب إسماعيل شكري ، رئيس الاستخبارات العسكرية في المنطقة الوسطى لمناقشة طرق مواجهة حفتر. وأضاف التقرير “بعد فترة وجيزة ، اتخذت مليشيات مصراتة موقعها جنوب طرابلس ولكن دون القيام بأي محاولة لدخول المدينة .

وأوضح التقرير أن التحالف بين مصراتة وواشنطن واضح أيضاً في الطريقة التي أعيدت بها السيطرة على الأموال العامة ، التي تأثرت بشدة بالفساد ، وأحياناً تحت رعاية الميليشيات التي كان من المفترض أن تحمي مكاتب هؤلاء. بإدارتها.

وتأكد ذلك حين وضع رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام في طرابلس الصديق الصور أعضاء في مجلس إدارة وكالة المخابرات المركزية قيد التحقيق واعتقل الرئيس والمدير التنفيذي علي محود حسن.

وكشف التقرير عن ان هذه العملية ، التي سيطرت على الصندوق السيادي من فايز السراج ، تمت بموافقة من ستيفاني ويليامز ، نائبة المبعوث الأممي لدى ليبيا للشؤون السياسية بحسب مصادر مصرفية ليبية. وهي تضغط الآن على الصديق الصور للتعامل مع مؤسسات أخرى ، بدءاً من البنك الليبي الخارجي.

ليبيا 24

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا