انهيار الخدمات الصحية في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار، أن المركز قد أخذ خطوات متقدمة في التعاون مع المكتب الإقليمي لدول شرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية.

وقال النجار، في تصريحات صحفية، إن ليبيا بحاجة إلى المزيد من الجهد في هذا المجال، من أجل الرفع من مستوى الخدمات الصحية في ليبيا باتخاذ قرارات وانتهاج سياسيات صحية سليمة.

وتشارك ليبيا في الاجتماع رفيع المستوى للمكتب الإقليمي لدول شرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية بشأن تقييم وتطوير قدرات المؤسسات الصحية للاعتماد على الاستعانة بالأدلة المعلوماتية في صنع السياسات الصحية والمنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت.

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