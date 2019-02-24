تشيلسي ومانشستر سيتي.. ساري يأمل في حظ جوارديولا

تشيلسي يواجه مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية على ملعب ويمبلي في مباراة سيظفر الفائز بها بما هو أكثر من مجرد لقب.

تشيلسي ساري يمر بظروف سيئة للغاية في الفترة الأخيرة بعد النتائج الكارثية التي حققها الفريق تحت قيادة ساري والتراجع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ومواجهة شبح الابتعاد عن دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي بعد الخروج من كأس الاتحاد على يد مانشستر يونايتد.

الفوز باللقب سينقذ موسم تشيلسي ولو بشكل مؤقت، فالفريق لن يخرج من الموسم دون أي بطولة بعد خسارة لقب الدوري عمليا مع الخروج من المراكز الأربعة الأولى، والانتظار لتخطي عقبة دينامو كييف في الدوري الأوروبي ومعرفة فرص الفريق في الفوز بالبطولة التي تضمن لـ تشيلسي التأهل لدوري الأبطال في الموسم المقبل.

كما أن تحقيق اللقب سيضمن لـ ساري الاستمرار في منصبه لفترة أطول والحصول على وقت لتنفيذ أفكاره خصوصا وأن المدرب الإيطالي أشاد بصبر إدارة سيتي على جوارديولا عقب خروجه دون أي ألقاب في موسمه الأول مع الفريق.

أما في الجانب الأخر فيبحث جوارديولا في السيطرة على إنجلترا والحفاظ على اللقب الذي حققه في الموسم الماضي، متسلحا بفوزه العريض على تشيلسي منذ أيام بسداسية دون رد في الدوري الإنجليزي.

جوارديولا الذي حقق الدوري ولقب كأس الرابطة في الموسم الماضي يأمل تكرار نفس الإنجاز هذا الموسم مع الحصول على كأس الاتحاد أيضا.

ورغم تفوق جوارديولا على ساري بسداسية إلا أن المدرب الإسباني دعم منافسه مؤكدا على “لم أكن أبدا خيارا لـ تشيلسي”.

– خسر تشيلسي 3 مرات هذا الموسم على ملعب ويمبلي. مرة من مانشستر سيتي في مباراة الدرع الخيرية ومرتين ضد توتنام، مرة في الدوري ومرة في نصف نهائي البطولة.

– يعد جابرييل خيسوس هداف البطولة برصيد 5 أهداف. سجلها جميعا ضد بورتون ألبيون.

– إذا سجل دافيد سيلفا أو سيرجيو أجويرو أو فينسينت كومباني هدفا في النهائي سيكون المسجل هو أول لاعب يُسجل في نهائيين متتاليين منذ ديديه دروجبا الذي سجل عامي 2007 و2008.

– منذ موسم 2012-2013 لم يسهم أي لاعب في أهداف لفريق في الدوري الإنجليزي مثل إدين هازارد. إذ أسهم في 14 هدفا بعدما سجل 8 أهداف وصنع 6.

– سجل أجويرو 13 هدفا خلال 16 مباراة خاضها ضد تشيلسي ليكون ثاني أكثر فريق سجل بمرماه بعد نيوكاسل الذي استقبل من الأرجنتيني 15 هدفا.

– إذا فاز تشيلسي باللقب سيكون ماوريسيو ساري ثاني مدرب إيطالي يفوز باللقب بعد جيانلوكا فيالي الذي فاز مع تشيلسي أيضا باللقب عام 1998.

– حال فوز مانشستر سيتي باللقب فإن الفريق سيكون رابع فريق يحتفظ باللقب بعد بعد مانشستر يونايتد، ليفربول ونوتنجهام فورست.

الإحصائيات نقلا عن “بي بي سي”

تشيلسي

يبدو وأننا سنرى إيمرسون في مركز الظهير الأيسر بدلا من ماركوس ألونسو، كما يقترب روس باركلي من حجز مقعدا في التشكيل الأساسي بدلا من ماتيو كوفاسيتش.

وفيما يلي التشكيل كاملا:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

خط الدفاع: سيزار أزبيلكويتا – أنطونيو روديجر – دافيد لويز – إيمرسون

خط الوسط: جورجينيو – نجولو كانتي – باركلي

خط الهجوم: إدين هازارد – بيدرو – جونزالو إيجوايين

مانشستر سيتي

مع الشكوك التي تحوم حول مشاركة جون ستونز فسنكون على موعد مع رؤية فيرناندينيو في مركز المدافع الوهمي، بالعودة لخط الدفاع عند فقدان الكرة والتقدم لوسط الملعب مع الاستحواذ عليها.

وفيما يلي التشكيل كاملا:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: كايل ووكر – إيمريك لابورتي – دانيلو

خط الوسط: فيرناندينيو – إلكاي جوندوجان – كيفن دي بروين – بيرناردو سيلفا

خط الهجوم: رحيم سترلينج – ليروي ساني – سيرجيو أجويرو

موس.. شاهد على اللقاء الأول

أسند الاتحاد الإنجليزي إدارة المباراة للحكم جوناثان موس صاحب الـ48 عاما.

موس كان حكما لمواجهة تشيلسي وسيتي في الدرع الخيرية والتي كانت أولى مباريات ساري الرسمية مع الزُرق والتي فازت بها كتيبة جوارديولا بهدفين دون رد.

وفي الموسم الحالي أدار موس مباراة واحدة لـ سيتي في الدوري الإنجليزي ضد بيرنلي وانتصر فيها الفريق السماوي بنتيجة 5-0.

بينما أدار لـ تشيلسي 4 مباريات. إذ فاز الفريق ضد كارديف في الدوري وديربي كاونتي في الكأس وخسر من ولفرهامبتون وتعادل مع ساوثامبتون.

وإجمالا أدار موس 27 مباراة في الموسم الحالي في كل البطولات الإنجليزية، بواقع 19 في الدوري الإنجليزي ومباراتين في دوري الدرجة الأولى ومباراتين في كأس الاتحاد ومثلهما في كأس الرابطة ومباراة في الدرع الخيرية ومثلها في دوري الدرجة الثانية.

وأشهر موس 89 بطاقة صفراء و5 بطاقات حمراء إثر إشهار بطاقتين صفراوتين بينما استخدم الكارت الأحمر مرتين فقط بشكل مباشر واحتسب 7 ركلات جزاء.

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