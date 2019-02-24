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رئيس وزراء هولندا: قمة شرم الشيخ فرصة لمناقشة المزيد من التعاون العربي ـ الأوروبي

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

أكد مارك روتي رئيس وزراء هولندا، أهمية انعقاد القمة العربية ـ الأوروبية الأولى التي انطلقت في وقت سابق اليوم الأحد بشرم الشيخ برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك.
وقال روتي – الذي يشارك في أعمال القمة التي تستمر لمدة يومين – إن القمة تمثل فرصة كبيرة للتحدث مع قادة الدول العربية حول موضوعات تتطلب المزيد من التعاون مثل الهجرة والأمن وتغير المناخ.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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