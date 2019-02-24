أكد مارك روتي رئيس وزراء هولندا، أهمية انعقاد القمة العربية ـ الأوروبية الأولى التي انطلقت في وقت سابق اليوم الأحد بشرم الشيخ برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك.
وقال روتي – الذي يشارك في أعمال القمة التي تستمر لمدة يومين – إن القمة تمثل فرصة كبيرة للتحدث مع قادة الدول العربية حول موضوعات تتطلب المزيد من التعاون مثل الهجرة والأمن وتغير المناخ.
رئيس وزراء هولندا: قمة شرم الشيخ فرصة لمناقشة المزيد من التعاون العربي ـ الأوروبي
أكد مارك روتي رئيس وزراء هولندا، أهمية انعقاد القمة العربية ـ الأوروبية الأولى التي انطلقت في وقت سابق اليوم الأحد بشرم الشيخ برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك.
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