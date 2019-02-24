أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي انتهاء الجلسة الافتتاحية للقمة العربية – الأوروبية بشرم الشيخ.
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ايوان ليبيا
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