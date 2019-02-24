اخبار

انتهاء الجلسة الافتتاحية للقمة العربية – الأوروبية بشرم الشيخ

تم النشر منذُ 19 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي انتهاء الجلسة الافتتاحية للقمة العربية – الأوروبية بشرم الشيخ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا

عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك